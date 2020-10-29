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Во Франции в церкви обезглавили мужчину: фото с места теракта

29 октября, 11:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Атака произошла в базилике Нотр-Дам-де-Ницца

Не успела Франция отойти от жуткого убийства учителя в пригороде Париже, как страну всколыхнул новый теракт – на одну из церквей Ниццы напал вооруженный мужчина и убил человека.

Об этом сообщает Nice-Matin.

Инцидент произошел в базилике Нотр-Дам-де-Ницца – римско-католическом храме, расположенном в самом центре города.

По предварительной информации, жертва была обезглавлена – ею оказался 70-летний пенсионер. Еще несколько человек при этом пострадали.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

На место событий прибыли правоохранители и застрелили нападавшего. Его личность пока не разглашается.

Периметр квартала оцеплен – в центре Ниццы идет спецоперация, жителям и гостям города советуют избегать места атаки. На место теракта прибыл мэр города Кристиан Эстроси.

Фото: twitter.com/cestrosi

Фото: twitter.com/cestrosi

Министерство внутренних дел Франции создало кризисный штаб – в него прибыл премьер-министр Жак Кастекс, а также направляется президент Эммануэль Макрон.

Депутаты Национального собрания уже почтили жертву атаки минутой молчания.

Напомним, ранее в этом году в городе Вильжюиф, расположенном к югу от Париже , мужчина с ножом набросился на прохожих в парке.

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Франция атака ницца теракт в Ницце обезглавили
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