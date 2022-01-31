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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Каются за Бабий Яр: в Германии призвали к поставкам оружия Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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31 января, 15:19
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Экс-советник Ангелы Меркель также заявил об остановке газопровода "Северный поток-2"
Кристоф Хойсген заявил, что правительство Германии все слишком упрощает.
Кристоф Хойсген заявил, что правительство Германии все слишком упрощает. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Германии "слишком все упрощает", когда отказывается от поставок оружия Украине.

Об этом заявил советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген, сообщает Укринформ.

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История Германии

По мнению Хойсгена, из-за своей истории Германия неохотно поставляет оружие в зоны конфликтов.

"Но в то же время мы также экспортируем в Израиль самые современные подводные лодки со ссылкой на нашу историю. И сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германияпоставлять оружие и Украине по той же причине", – заявил он.

Как отмечается, на этом фоне он напомнил о массовых убийствах немецкими силами в 1941 году более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яру в Киеве.

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При этом Кристоф Хойсген также призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину:

"Если российские войска вторгнутся в Украину, то нельзя просто продолжать "Северный поток-2" и работать так, как будто ничего не произошло".

Поставки оружия Украине

21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Также 21 и 22 января США доставили в Киев 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра.

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При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен готова поддержать Украину оружием и другой военной техникой. По словам главы датского правительства, ситуация вокруг Украины "сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, и существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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