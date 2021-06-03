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"Коктейль антител" для лечения COVID-19 может скоро появиться в Европе

3 июня, 15:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Одобрить применение препарата могут с августа по октябрь текущего года

ЕС может одобрить "коктейль антител" от Roche и Regeneron, фото: REUTERS/Carlo Allegri

ЕС может одобрить "коктейль антител" от Roche и Regeneron, фото: REUTERS/Carlo Allegri

Евросоюз зарезервировал по меньшей мере 55 тысяч доз "коктейля антител", разработанного корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron. Одобрить его применение могут с августа по октябрь текущего года.

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Об этом сообщает Reuters.

"Разрешение ЕС ожидается между августом и октябрем 2021 года", – говорится в сообщении.

"Коктейль антител" – смесь касиривимаба и имдевимаба (синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом).

Цена препарата пока не разглашается.

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Ожидается, что страны ЕС начнут покупать препарат только после одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) или национальных медрегуляторов.

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К слову, разработчики препарата считают, что "коктейль антител" увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию. Пока первый и единственный препарат против COVID, который купил ЕС, это Veklury (ремдесивир) компании Gilead.

Как сообщалось ранее, антибиотики на коронавирус не действуют. Однако украинцы все чаще сами себе назначают антибиотики и принимают их.

Тем временем в Украине ковидные отделения закрывают, потому что уменьшилась заболеваемость. Как и где теперь будут лечить больных, в сюжете "Сегодня":

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