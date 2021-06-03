"Коктейль антитіл" для лікування COVID-19 може скоро з'явитися в Європі

Схвалити застосування препарату можуть з серпня по жовтень поточного року

ЄС може схвалити "коктейль антитіл" від Roche і Regeneron, фото: REUTERS/Carlo Allegri

Євросоюз зарезервував щонайменше 55 тисяч доз "коктейлю антитіл", розробленого корпорацією Roche спільно з компанією Regeneron. Схвалити його застосування можуть з серпня по жовтень поточного року.

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Про це повідомляє Reuters.

"Дозвіл ЄС очікується між серпнем і жовтнем 2021 року", – йдеться в повідомленні.

"Коктейль антитіл" – суміш касірівімаба і імдевімаба (синтетичних копій антитіл, що виробляються людиною після зараження коронавірусом).

Ціна препарату поки не розголошується.

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Очікується, що країни ЄС почнуть купувати препарат тільки після схвалення зі сторони Європейського агентства лікарських засобів (EMA) або національних медрегуляторов.

До речі, розробники препарату вважають, що "коктейль антитіл" збільшує шанси хворих уникнути як госпіталізації, так і напрямки в реанімацію. Поки перший і єдиний препарат проти COVID, який купив ЄС, це Veklury (ремдесівір) компанії Gilead.

Як повідомлялося раніше, антибіотики на коронавірус не діють. Однак українці все частіше самі собі призначають антибіотики і приймають їх.

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