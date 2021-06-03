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"Коктейль антитіл" для лікування COVID-19 може скоро з'явитися в Європі

3 червня, 15:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Схвалити застосування препарату можуть з серпня по жовтень поточного року

ЄС може схвалити "коктейль антитіл" від Roche і Regeneron, фото: REUTERS/Carlo Allegri

ЄС може схвалити "коктейль антитіл" від Roche і Regeneron, фото: REUTERS/Carlo Allegri

Євросоюз зарезервував щонайменше 55 тисяч доз "коктейлю антитіл", розробленого корпорацією Roche спільно з компанією Regeneron. Схвалити його застосування можуть з серпня по жовтень поточного року.

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Про це повідомляє Reuters.

"Дозвіл ЄС очікується між серпнем і жовтнем 2021 року", – йдеться в повідомленні.

"Коктейль антитіл" – суміш касірівімаба і імдевімаба (синтетичних копій антитіл, що виробляються людиною після зараження коронавірусом).

Ціна препарату поки не розголошується.

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Очікується, що країни ЄС почнуть купувати препарат тільки після схвалення зі сторони Європейського агентства лікарських засобів (EMA) або національних медрегуляторов.

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До речі, розробники препарату вважають, що "коктейль антитіл" збільшує шанси хворих уникнути як госпіталізації, так і напрямки в реанімацію. Поки перший і єдиний препарат проти COVID, який купив ЄС, це Veklury (ремдесівір) компанії Gilead.

Як повідомлялося раніше, антибіотики на коронавірус не діють. Однак українці все частіше самі собі призначають антибіотики і приймають їх.

Тим часом в Україні ковідні відділення закривають, бо зменшилася захворюваність. Як і де тепер лікуватимуть хворих, в сюжеті "Сьогодні":

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