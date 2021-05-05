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COVID-апокаліпсис в Індії. "Коктейль антитіл" дозволили для лікування хворих

5 травня, 18:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В основі препарату суміш касірівімабу і імдевімабу – синтетичних копій антитіл, які виробляє людина, яка захворіла на COVID-19

В Індії на тлі жахливої ситуації з пандемією коронавірусу дозволили екстрене застосування "коктейлю антитіл" для лікування хворих – суміш касірівімабу і імдевімабу, – синтетичних копій антитіл, що виробляються людиною після захворювання на COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

"Коктейль антитіл" розробила корпорація Roche спільно з компанією Regeneron.

Ліки призначені пацієнтам, у яких високий ризик важкого перебігу захворювання на коронавірус.

В тренді
Не минуло й року. ВООЗ визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом

Розробники препарату вважають, що "коктейль антитіл" збільшує шанси хворих уникнути як госпіталізації, так і реанімації.

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Тим часом багато країн вже заборонили своїм авіакомпаніям літати в Індію, але австралійський уряд пішов ще далі, пригрозивши кримінальною відповідальністю тим своїм громадянам, які були в Індії протягом 14 останніх днів перед в'їздом до Австралії.

Ситуація з коронавірусом в Індії наразі жахлива – кількість хворих перевищила 20 млн, що є другим результатом в світі.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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