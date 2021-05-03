Майже 20 млн хворих і третє місце в світі зі смертей. Хроніка COVID-пекла в Індії

Компанія Pfizer виділила величезну гуманітарну допомогу Індії, але від дефіциту вакцин країні не позбутися ще як мінімум кілька місяців

Кількість хворих на коронавірус в Індії впритул наблизилася до 20 мільйонів. На цьому тлі студентів-медиків збираються відправити працювати з пацієнтами з COVID-19, а великий штат на півночі країни оголосив повну ізоляцію.

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Сайт "Сьогодні" продовжує відстежувати складну епідеміологічну ситуацію, що склалася в цій країні.

Третє місце в світі з померлих від COVID-19

Кількість нових випадків COVID-19 в Індії 12-ий день поспіль перевищує позначку в 300 тисяч. За даними МОЗ, 2 травня було виявлено 368 147 хворих.

Отже, країна впритул наблизилася до позначки у 20 млн хворих – наразі тут виявили 19,93 млн випадків коронавірусу.

При цьому кількість померлих від наслідків COVID-19 за попередню добу збільшилася на 3417 і тепер становить 218 959 осіб – таким чином, Індія обігнала Мексику й вийшла на третє місце в світі. Але навіть ці дані можуть бути істотно занижені. Напередодні повідомлялося про 3689 померлих.

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Багато пацієнтів помирають через брак медичного кисню. З цієї причини 24 осіб померли в лікарні в штату Карнатака, і ще 12 – в Нью-Делі.

Фото: REUTERS/Amit Dave

У дитячій лікарні Делі через дефіцит кисневих балонів під загрозою опинилися від 25 до 30 немовлят.

На цьому тлі британська влада ухвалила рішення відправити до Індії тисячу апаратів ШВЛ (на додаток до 200, відправлених минулого тижня), а також близько 500 кисневих концентраторів.

Студенти – в самому пеклі пандемії

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Індійський уряд прийняв рішення залучити студентів-медиків до боротьби з пандемією коронавируса, пише Indian Express.

Студенти медвузів останнього року пройдуть попереднє навчання з викладачами, після чого їх залучать до телеконсультацій і спостереження за пацієнтами з неважкими випадками COVID-19 ..

"Це знизить навантаження на лікарів, які вже працюють з COVID-хворими", – йдеться в заяві.

Викликати на таку роботу студентів збираються в липні. Вони працюватимуть в карантинних госпіталях доти, поки їх не замінять нові випускники.

Випускників та випускниць медсестринських курсів теж включать до урядового плану із зміцнення медперсоналу – вони будуть працювати під керівництвом старших лікарів і більш досвідчених медсестер.

Pfizer поспішає на допомогу

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Фармакологічна компанія Pfizer пожертвує Індії медикаментів на суму понад 70 мільйонів доларів. Про це на своїй сторінці в LinkedIn повідомив гендиректор Альберт Бурла.

Серед ліків будуть поставлені стероїдні препарати, антикоагулянти для зниження згортання крові і антибіотики. Їх планують поставити "негайно".

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"У Pfizer солідарні з усіма, кого торкнулася нинішня хвиля COVID-19 в Індії і в решті світу, і тому продовжать робити все можливе для надання допомоги", – пише Бурла.

Також він додав, що компанія Pfizer веде переговори з Нью-Делі про реєстрацію своєї вакцини Cominarty в Індії за прискореною процедурою.

Бурла підкреслив, що доступ до вакцин має вирішальне значення для перемоги над цією пандемією.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

25 мільйонів людей під замком

Влада північного штату Хар'яна оголосила локдаун в 22 округах індійської території, повідомляє Hindustan Times.

Міністр охорони здоров'я штату Аніл Віджая попередив, що Хар'яна буде заблокована з 3 травня. Саме цього дня в дев'яти найпостраждаліших районах 25-мільйонного штату мала закінчитися комендантська година вихідного дня.

Режим повної ізоляції триватиме протягом семи днів.

Напередодні в Хар'яні зареєстрували найбільшу кількість загиблих за весь час епідемії – 145 людина за добу. Хворих цього дня було 13 322. А загалом з початку поширення вірусу в штаті захворіли і померли відповідно 514 888 і 4486 осіб.

Вакцин не буде до липня

Найбільший в світі виробник вакцин попереджає про те, що дефіцит препарату Covishield/AstraZeneca спостерігатиметься ще протягом кількох місяців. Раніше казали, що поставки за кордон можуть відновити в травні.

В інтерв'ю Financial Times директор індійського Інституту сироватки (India's Serum Institute) Адар Пунавалла заявив, що до липня виробництво вакцин планують збільшити з 60-70 млн 100 млн доз на місяць.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

За словами Пунавалла, в січні, коли ситуація в Індії, здавалося, знаходилася під контролем, уряд Нарендри Моді не очікував зіткнутися з другою хвилею COVID-19.

"Всі дійсно відчували, що Індія почала переломляти ситуацію з пандемією", – сказав він.

Нагадаємо, що багато країн вже заборонили своїм авіакомпаніям літати в Індію, але австралійський уряд пішов ще далі, пригрозивши кримінальною відповідальністю тим своїм громадянам, які повернуться до Австралії менш ніж через 14 днів після поїздки в Індію.

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