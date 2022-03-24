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Латвия внесла в "черный список" 25 российских деятелей культуры

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24 марта, 04:57
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Поддержка осуществляемых РФ действий накладывает такую же ответственность за преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим
Целью списка нежелательных для Латвии лиц является предотвращение въезда в Латвию этих людей. Коллаж "Сегодня"
Целью списка нежелательных для Латвии лиц является предотвращение въезда в Латвию этих людей. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список нежелательных лиц более 25 российских культурных деятелей за пропаганду войны и агрессии против Украины

Об этом сообщает национальный вещатель LSM.

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Подробности

Целью списка нежелательных для Латвии лиц является предотвращение въезда в Латвию этих людей. Внесение лиц в список обеспечивается решением министра иностранных дел.

Ранее Минкультуры Латвии призвало МИД внести в список нежелательных лиц 25 артистов, участвовавших в мероприятии 18 марта на московском стадионе "Лужники" к годовщине оккупации Крыма и поддержке войны россии против Украины. Предложение было принято.

В список, в частности, вошли режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актер и режиссер Владимир Машков, актер Дмитрий Певцов, певец Стас Михайлов, певица Полина Гагарина и другие.

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​Латвия предложила провести "трибунал для Путина" в Харькове или Мариуполе

Международный трибунал по военным преступлениям России должен проводиться в тех городах, которые подверглись особо жестоким разрушениям. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", – написал Эдгарс Ринкевичс.

Также он отметил, что союзникам следует предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.

Преступления РФ

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои злодеяния.

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Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
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БПЛА БПЛА
42
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Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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