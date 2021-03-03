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Лгал о COVID-19: в Латвии оштрафовали русскоязычный канал

3 марта, 01:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

"Первый Балтийский канал" должен заплатить 16 тыс. евро

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал русскоязычный "Первый Балтийский канал" (ПБК) на 16 000 евро за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает Delphi.

"Совет пришел к выводу, что ПБК распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску", – пишет издание.

В частности в передачах "Здоровье" и "Жить здорово" в декабре 2020 года говорилось о том, что коронавирусная инфекция имеет низкий уровень заражения, что, как заявили в NEPLP могло увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей.

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"Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения", – заявил регулятор.

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ПБК оштрафовали на максимальную сумму 10 000 евро за нарушения в передаче "Здоровье" от 27 декабря и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.

Напомним, в январе Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову из-за того, что он посещал оккупированный Российской Федераций Крым.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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