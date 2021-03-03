Брехав про COVID-19: у Латвії оштрафували російськомовний канал

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російськомовний "Перший Балтійський канал" (ПБК) на 16 000 євро за поширення неправдивої і такої, що вводить в оману, інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Про це повідомляє Delphi.

"Рада дійшла висновку, що ПБК поширював неправдиву і таку, що вводить в оману, інформацію про коронавірусн інфекцію COVID-19 і її заразність і тим самим збивав з пантелику людей і піддавав їх здоров'я серйозному ризику", – пише видання.

Зокрема в передачах "Здоров'я" і "Жити здорово" в грудні 2020 говорилося про те, що коронавірусна інфекція має низький рівень зараження, що, як заявили в NEPLP, могло збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім'ї і особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей .

"Інформація, що вводить в оману, може знизити участь людей у заходах безпеки і мотивувати їх не дотримуватися встановлених державою обмежень", – заявив регулятор.

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ПБК оштрафували на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі "Здоров'я" від 27 грудня і на 6000 євро за порушення в програмі "Жити здорово" від 30 грудня.

Нагадаємо, в січні Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову через те, що він відвідував окупований Російською Федерацією Крим.

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