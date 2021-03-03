Русский
$ 27,93
33,6
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Брехав про COVID-19: у Латвії оштрафували російськомовний канал

3 березня, 01:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

"Перший Балтійський канал" повинен заплатити 16 тис. євро

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російськомовний "Перший Балтійський канал" (ПБК) на 16 000 євро за поширення неправдивої і такої, що вводить в оману, інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Реклама

Про це повідомляє Delphi.

"Рада дійшла висновку, що ПБК поширював неправдиву і таку, що вводить в оману, інформацію про коронавірусн інфекцію COVID-19 і її заразність і тим самим збивав з пантелику людей і піддавав їх здоров'я серйозному ризику", – пише видання.

Зокрема в передачах "Здоров'я" і "Жити здорово" в грудні 2020 говорилося про те, що коронавірусна інфекція має низький рівень зараження, що, як заявили в NEPLP, могло збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім'ї і особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей .

В тренді
Британські вчені з'ясували, для кого COVID-вакцини ефективніші

"Інформація, що вводить в оману, може знизити участь людей у заходах безпеки і мотивувати їх не дотримуватися встановлених державою обмежень", – заявив регулятор.

Реклама

ПБК оштрафували на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі "Здоров'я" від 27 грудня і на 6000 євро за порушення в програмі "Жити здорово" від 30 грудня.

Нагадаємо, в січні Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову через те, що він відвідував окупований Російською Федерацією Крим.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Латвія штрафи брехня канал фейк коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?
Німці відмовляються вакцинуватися препаратом AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Одна від всіх мутацій: Франція почала випробування нової COVID-вакцини
Одна від всіх мутацій: Франція почала випробування нової COVID-вакциниЄвросоюз
Європу накриють пил і пісок із Сахари: які країни постраждають
Європу накриють пил і пісок із Сахари: які країни постраждаютьЄвросоюз
Швейцарія може відмовитися від вакцини AstraZeneca
Швейцарія може відмовитися від вакцини AstraZenecaЄвросоюз
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)
У Венеції з каналів пішла вода (фото, відео)Євросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти