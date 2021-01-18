Литва хочет запретить въезд Киркорову за посещение оккупированного Крыма

Литовский МИД также может рассмотреть запрет на въезд и для других посещавших Крым

Министерство иностранных дел Литвы предлагает запретить въезд в Литву российскому артисту Филиппу Киркорову за неоднократное незаконное посещение им оккупированного Россией Крыма.

Реклама

Об этом говорится в представлении главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, передает Delfi.

В частности в документе говорится, что Киркоров своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе над мирными протестующими", – подчеркнул министр.

В то же времяя, по словам Ландсбергиса, окончательное решение должна принять министру внутренних дел Агне Билотайте.

Реклама

Глава МИД также считает, что участие артиста в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

"Представитель мягкой власти, оправдывающий российскую оккупацию, по нашему предложению, не должен бывать в Литве. Такое предложение мы представили МВД, окончательное решение в его руках", – сказал он.

Агентство отмечает, что дискуссии о расширении черного списка в Литве возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

Слушайте главные новости понедельника в подкасте "Что сегодня?" от 18 января.

Напомним, в октябре Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на местных выборах на Закарпатье.

Реклама

Мы также сообщали, что СБУ за месяц сделала невъездными в Украину четыре десятка иностранцев, среди которых два известных россиянина – Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама