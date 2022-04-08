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Литва призвала признать геноцидом военные преступления России в Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 апреля, 12:04
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Депутаты попросили усилить поддержку Украины
В Литве призвали исключить Россию из международных организаций.
В Литве призвали исключить Россию из международных организаций. / Фото: Shutterstock, Коллаж: Сегодня

Международное сообщество должно осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией, и квалифицировать их как геноцид.

Об этом говорится в заявлении комитета по иностранным делам парламента Литвы, сообщает Euractiv.

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Военные преступления России

"Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем к исключению России из этих и других международных организаций", – заявила председатель комитета по иностранным делам Лайма-Люция Андрикене.

В комитете отметили, что этот шаг является ответом на массовые жестокие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей в Буче, Ирпени, Гостомеле, Мариуполе и других местах в Украине.

Андрикене добавила, что Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине:

"Мы требуем, чтобы всех, – а не только Владимира Путина, Александра Лукашенко и командующих российской армией, которые отдавали приказы убивать мирных жителей или не остановили расправу над мирным населением, – рядовых солдат привлекли к ответственности за кровопролитие и разрушенные жизни невинных украинцев".

Также депутаты призвали международные организации и парламенты усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что действия Российской Федерации на территории Украины – это геноцид. Он считает, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

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