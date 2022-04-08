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Литва закликала визнати геноцидом воєнні злочини Росії в Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 12:04
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Депутати попросили посилити підтримку України
У Литві закликали виключити Росію з міжнародних організацій.
У Литві закликали виключити Росію з міжнародних організацій. / Фото: Shutterstock, Колаж: Сьогодні

Міжнародна спільнота має засудити агресію і воєнні злочини, вчинені Росією, та кваліфікувати їх як геноцид.

Про це йдеться в заяві комітету із закордонних справ парламенту Литви, повідомляє Euractiv.

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Воєнні злочини Росії

"Дії Росії несумісні з її членством в ООН та Раді ООН з прав людини, тому ми закликаємо до виключення Росії з цих та інших міжнародних організацій", – заявила голова комітету із закордонних справ Лайма-Люція Андрікене.

У комітеті зазначили, що цей крок є відповіддю на масові жорстокі злочини, вчинені російською армією проти мирних жителів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі та інших місцях в Україні.

Андрікене додала, що Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні:

"Ми вимагаємо, щоб усіх, – а не тільки Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та командувачів російської армії, які віддавали накази вбивати мирних жителів або не зупинили розправу над мирним населенням, – рядових солдатів притягнули до відповідальності за кровопролиття та зруйновані життя безневинних українців".

Також депутати закликали міжнародні організації та парламенти посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії Російської Федерації на території України – це геноцид. Він вважає, що Європа має поставити Путіну ультиматум.

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