Лучше НАТО? Украина идет на новый союз против Кремля

Эксперты оценили важность для Украины союза с Польшей и Великобританией

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Для Украины сейчас время для партнерства с США и разговоров о гарантиях безопасности.

Об этом в эфире программы "Ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Блицкриг невозможен"

По его мнению, Украина не будет в скором времени в НАТО.

"Мы должны говорить с США именно об альянсе и гарантиях безопасности. Конечно, оружие, помощь важна, но все-таки мы не завтра и не послезавтра будем в НАТО. Мы будем туда идти – это непростой процесс. Поэтому Украину нужно защищать сегодня и завтра, а не послезавтра. И гарантии безопасности от США нам очень нужны", – сказал он.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. / Фото: Украина 24

Также Климкин отметил, что возможный альянс Украина-Польша-Великобритания – это "классная история":

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"Я всегда был за то, чтобы еще несколько ключевых партнеров там были, включая Румынию. Начало очень хорошее. Сейчас я очень надеюсь, что возникнут вопросы сотрудничества безопасности. У Джонсона (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. – Ред.) всегда была симпатия к Украине. И, конечно, поляки – это также наши друзья. "Треугольники" всегда лучше, чем двусторонние партнерства".

При этом экс-министр сказал, что Украине необходимо качественное укрепление сотрудничества:

"Поскольку у нас есть 120 тыс. российских войск на границе, то прекрасно знаем, что этого сейчас недостаточно для серьезной атаки. Мы знаем, что ни один блицкриг – здесь я хочу всех успокоить – против нас невозможен. Но Путин знает, что когда почувствует слабинку, то скажет: "А теперь это направление, а теперь это"... Поэтому мой вопрос: если не сейчас создавать союзы, то когда?.. Нам нужно качественное укрепление нашего сотрудничества".

"Не альтернатива НАТО"

В свою очередь экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" сказал, что для Украины формирование нового союза является абсолютно разумным.

"Мы ранее обсуждали, что в нынешней ситуации для Украины абсолютно разумным, естественным и желательным для Украины является формирование нового союза – как минимум политического и, возможно, в области безопасности. Мы говорили, какие потенциальные кандидаты – Польша, Великобритания, а также страны Балтии и Нидерланды. Возможно, нас услышали", – рассказал он.

Андрей Илларионов. / Фото: Украина 24

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По его мнению, этот союз не является альтернативой НАТО:

"Ни польский, ни британский премьер не имеют в виду создание какой-либо альтернативы. Но в нынешних условиях видно, что некоторые члены НАТО не готовы оказать ту помощь и поддержку Украине, которые необходимо оказать. Настоящие друзья и союзники Украины пытались и пытаются найти формулу, которая могла бы найти формулу для защиты, а также сохранения суверенитета Украины – не вовлекая в этот процесс тех членов НАТО, которые к этому еще не готовы".

Также он отметил, что, если получится, такой союз с Британией и Польшей может оказаться "более полезным для Украины, чем НАТО".

"НАТО Украине не светит"

Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил, что союз Украина-Польша-Британия является "блестящей идеей" и тем союзом, который нужен Украине.

"НАТО, к сожалению, Украине не светит. Не потому, что Украина как страна не готова, а не готова элита. От украинской власти давно уже США и НАТО требовали для вступления Альянс – борьба с коррупцией и избавление в своих рядах от агентов влияния из Москвы. Но когда власть не может избрать специального антикоррупционного прокурора, то это стейтмент власти, что она не собирается этого делать. А если она не решит эти 2 вопроса, то кто же ее возьмет в НАТО?" – сказал он.

Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец. / Фото: Гордон

По мнению Швеца, Украина должна идти своим путем:

"И вот этот Тройственный союз – это замечательная вещь. Это может быть мини-НАТО – туда могут подключиться страны Балтии, возможно, Румыния – таким образом, весь восточный фланг НАТО".

При этом экс-разведчик назвал и вторую возможность для Украины:

"Это договор с США о главном союзнике вне НАТО, что даст немедленно возможность быстрой поставки новейших вооружений в обход множества бюрократических процедур".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы по созданию нового объединения Украины с двумя европейскими странами.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", – заявил он.

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