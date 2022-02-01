Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Краще за НАТО? Україна йде на новий союз проти Кремля

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 15:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерти оцінили важливість для України союзу з Польщею та Великою Британією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Для України наразі час для партнерства зі США та розмов про гарантії безпеки.

Про це в ефірі програми "Ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін.

Реклама

"Бліцкриг неможливий"

На його думку, Україна незабаром буде в НАТО.

"Ми повинні говорити зі США саме про альянс та гарантії безпеки. Звичайно, зброя, допомога важлива, але все-таки ми не завтра і не післязавтра будемо в НАТО. Ми туди йтимемо – це непростий процес. Тому Україну треба захищати сьогодні і завтра, а не післязавтра. І гарантії безпеки від США нам дуже потрібні", – сказав він.

Ексглава МЗС України Павло Клімкін.
Ексглава МЗС України Павло Клімкін. / Фото: Україна 24

Також Клімкін зазначив, що можливий альянс Україна-Польща-Великобританія – це "класна історія":

Реклама

"Я завжди був за те, щоб ще кілька ключових партнерів там були, включаючи Румунію. Початок дуже добрий. Зараз я дуже сподіваюся, що виникнуть питання співпраці безпеки. Джонсон (прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. – Ред.) завжди мав симпатію до України. І, звичайно, поляки – це також наші друзі. "Трикутники" завжди кращі, ніж двосторонні партнерства".

При цьому ексміністр сказав, що Україні потрібне якісне зміцнення співпраці:

"Оскільки ми маємо 120 тис. російських військ на кордоні, то чудово знаємо, що цього зараз недостатньо для серйозної атаки. Ми знаємо, що жоден бліцкриг – тут я хочу всіх заспокоїти – проти нас неможливий. Але Путін знає, що коли відчує слабинку, то скаже: "А тепер цей напрямок, а тепер це"... Тому моє питання: якщо не зараз створювати союзи, то коли?... Нам потрібне якісне зміцнення нашої співпраці".

"Не альтернатива НАТО"

Своєю чергою ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" сказав, що для України формування нового союзу є абсолютно розумним.

"Ми раніше обговорювали, що в нинішній ситуації для України абсолютно розумним, природним і бажаним для України є формування нового союзу – як мінімум політичного та, можливо, у сфері безпеки. Ми говорили, які потенційні кандидати – Польща, Велика Британія, а також країни Балтії та Нідерланди. Можливо, нас почули", – розповів він.

Андрій Ілларіонов.
Андрій Ілларіонов. / Фото: Україна 24

Реклама

На його думку, цей союз не є альтернативою НАТО:

"Ні польський, ні британський прем'єр не мають на увазі створення будь-якої альтернативи. Але за нинішніх умов видно, що деякі члени НАТО не готові надати ту допомогу та підтримку Україні, які необхідно надати. Справжні друзі та союзники України намагалися і намагаються знайти формулу", яка б могла знайти формулу для захисту, а також збереження суверенітету України – не залучаючи до цього процесу тих членів НАТО, які до цього ще не готові".

Також він зазначив, що, якщо вийде, такий союз із Британією та Польщею може виявитися "кориснішим для України, ніж НАТО".

"НАТО Україні не світить"

Ексрозвідник КДБ СРСР Юрій Швець в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив, що союз Україна-Польща-Британія є "блискучою ідеєю" і тим союзом, який потрібен Україні.

"НАТО, на жаль, Україні не світить. Не тому, що Україна як країна не готова, а не готова еліта".

Від української влади давно вже США та НАТО вимагали для вступу в Альянс – боротьба з корупцією та порятунок у своїх лавах від агентів впливу з Москви. Але коли влада не може обрати спеціального антикорупційного прокурора, це стейтмент влади, що вона не збирається цього робити. А якщо вона не вирішить ці 2 питання, то хто її візьме в НАТО?" – сказав він.

Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець.
Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець. / Фото: Гордон

На думку Швеця, Україна має йти своїм шляхом:

"І ось цей Потрійний союз – це чудова річ. Це може бути міні-НАТО – туди можуть підключитися країни Балтії, можливо Румунія – таким чином весь східний фланг НАТО".

При цьому ексрозвідник назвав і другу можливість для України:

"Це договір зі США про головного союзника поза НАТО, що дасть негайно можливість швидкого постачання нових озброєнь в обхід багатьох бюрократичних процедур".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив плани створення нового об'єднання України з двома європейськими країнами.

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", – заявив він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "тристоронку" з Путіним Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.46

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

31.75

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти