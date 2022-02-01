Краще за НАТО? Україна йде на новий союз проти Кремля

Експерти оцінили важливість для України союзу з Польщею та Великою Британією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Для України наразі час для партнерства зі США та розмов про гарантії безпеки.

Про це в ефірі програми "Ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін.

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"Бліцкриг неможливий"

На його думку, Україна незабаром буде в НАТО.

"Ми повинні говорити зі США саме про альянс та гарантії безпеки. Звичайно, зброя, допомога важлива, але все-таки ми не завтра і не післязавтра будемо в НАТО. Ми туди йтимемо – це непростий процес. Тому Україну треба захищати сьогодні і завтра, а не післязавтра. І гарантії безпеки від США нам дуже потрібні", – сказав він.

Ексглава МЗС України Павло Клімкін. / Фото: Україна 24

Також Клімкін зазначив, що можливий альянс Україна-Польща-Великобританія – це "класна історія":

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"Я завжди був за те, щоб ще кілька ключових партнерів там були, включаючи Румунію. Початок дуже добрий. Зараз я дуже сподіваюся, що виникнуть питання співпраці безпеки. Джонсон (прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. – Ред.) завжди мав симпатію до України. І, звичайно, поляки – це також наші друзі. "Трикутники" завжди кращі, ніж двосторонні партнерства".

При цьому ексміністр сказав, що Україні потрібне якісне зміцнення співпраці:

"Оскільки ми маємо 120 тис. російських військ на кордоні, то чудово знаємо, що цього зараз недостатньо для серйозної атаки. Ми знаємо, що жоден бліцкриг – тут я хочу всіх заспокоїти – проти нас неможливий. Але Путін знає, що коли відчує слабинку, то скаже: "А тепер цей напрямок, а тепер це"... Тому моє питання: якщо не зараз створювати союзи, то коли?... Нам потрібне якісне зміцнення нашої співпраці".

"Не альтернатива НАТО"

Своєю чергою ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" сказав, що для України формування нового союзу є абсолютно розумним.

"Ми раніше обговорювали, що в нинішній ситуації для України абсолютно розумним, природним і бажаним для України є формування нового союзу – як мінімум політичного та, можливо, у сфері безпеки. Ми говорили, які потенційні кандидати – Польща, Велика Британія, а також країни Балтії та Нідерланди. Можливо, нас почули", – розповів він.

Андрій Ілларіонов. / Фото: Україна 24

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На його думку, цей союз не є альтернативою НАТО:

"Ні польський, ні британський прем'єр не мають на увазі створення будь-якої альтернативи. Але за нинішніх умов видно, що деякі члени НАТО не готові надати ту допомогу та підтримку Україні, які необхідно надати. Справжні друзі та союзники України намагалися і намагаються знайти формулу", яка б могла знайти формулу для захисту, а також збереження суверенітету України – не залучаючи до цього процесу тих членів НАТО, які до цього ще не готові".

Також він зазначив, що, якщо вийде, такий союз із Британією та Польщею може виявитися "кориснішим для України, ніж НАТО".

"НАТО Україні не світить"

Ексрозвідник КДБ СРСР Юрій Швець в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив, що союз Україна-Польща-Британія є "блискучою ідеєю" і тим союзом, який потрібен Україні.

"НАТО, на жаль, Україні не світить. Не тому, що Україна як країна не готова, а не готова еліта". Від української влади давно вже США та НАТО вимагали для вступу в Альянс – боротьба з корупцією та порятунок у своїх лавах від агентів впливу з Москви. Але коли влада не може обрати спеціального антикорупційного прокурора, це стейтмент влади, що вона не збирається цього робити. А якщо вона не вирішить ці 2 питання, то хто її візьме в НАТО?" – сказав він.

Екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець. / Фото: Гордон

На думку Швеця, Україна має йти своїм шляхом:

"І ось цей Потрійний союз – це чудова річ. Це може бути міні-НАТО – туди можуть підключитися країни Балтії, можливо Румунія – таким чином весь східний фланг НАТО".

При цьому ексрозвідник назвав і другу можливість для України:

"Це договір зі США про головного союзника поза НАТО, що дасть негайно можливість швидкого постачання нових озброєнь в обхід багатьох бюрократичних процедур".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив плани створення нового об'єднання України з двома європейськими країнами.

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", – заявив він.

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