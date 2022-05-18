Макрон сказал Зеленскому, когда рассмотрят заявку Украины о вступлении в ЕС

Заявка будет рассмотрена во время заседания Европейского Совета

Макрон сообщил Зеленскому, когда заявку Украины в ЕС рассмотрят/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявка страны на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена в июне.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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"Президент республики также подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена во время заседания Европейского Совета в июне на основе мнения, которое Комиссия предоставит Европейскому Союзу", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце добавили:

"По этому случаю президент вернулся к своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая и своему предложению относительно "европейского политического сообщества", которое, в частности, позволит поддерживать страны-кандидатки в рамках сотрудничества, полезного для всех", – подчеркнули в Елисейском дворце .

Заявка Украины на членство в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля обратился в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении Украины к ЕС по специальной процедуре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ответила, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС . В то же время вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит в повестке дня , хотя страна имеет европейскую перспективу

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1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз.

9 мая Украина сделала важный шаг по пути в Евросоюз – передала Еврокомиссии ответы на опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.

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