Больницы не справляются: в Эстонии с 11 марта еще больше ужесточают локдаун

В Эстонии на внеочередном заседании правительства приняли решение ввести с 11 марта как минимум на месяц еще более масштабные ограничения в связи с распространением в стране COVID-19.

Реклама

Об этом говорится в заявлении эстонского правительства.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", – сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, но ситуация серьезная по всей стране.

В тренде Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

"Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса", – пояснила Каллас.

В чем дополнительно ограничили эстонцев

Настоятельно просят без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

В школах вводят дистанционное обучение, в том числе для начальных классов.

Запрещены спортивные соревнования и публичные мероприятия в сфере культуры и развлечений.

Закрываются спортзалы, бассейны и бани.

Не будут работать магазины, за исключением продуктовых, аптек, оптик, телекоммуникационных фирм, зоомагазинов и заправочных станций. Предприятия общепита могут продавать еду навынос.

Реклама

Напомним, всего 10 дней назад в Эстонии уже ужесточали локдаун (с 1 по 28 марта), тогда были введены чуть менее жесткие ограничения.

В начале марта правительство соседней с Эстонией Финляндии также объявило о режиме ЧС и заговорило о возможности ограничения перемещения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама