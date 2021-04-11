Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

Канцлер Германии не прививалась в первых рядах, как это делали другие главы государств

У канцлера Германии Ангелы Меркель на воскресенье была назначена вакцинация от COVID-19, но политик отменила запись на прием.

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Как сообщает газета Bild, канцлер не вакцинировалась в первых рядах, как это делают лидеры многих стран, а ждала своей очереди. В это воскресенье у нее была запись на вакцинацию препаратом AstraZeneca. Однако политик отменила визит в электронной системе.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт не захотел давать прямые комментарии, но сказал: "Канцлер будет вакцинирована как можно скорее и проинформирует об этом общественность".

Почему именно Меркель не привилась, ее представители не комментируют. Возможной причиной отмены – рабочая встреча. Политсилы ХДС и ХСС проводили закрытое собрание.

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Напомним, в Германии пообещали привилегии тем, кто сделал прививку от коронавируса и у кого выработался иммунитет. Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские.

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