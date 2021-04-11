Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу

Канцлер Німеччини не робила щеплення в перших рядах, як це робили інші глави держав

У канцлерки Німеччини Ангели Меркель на неділю була призначена вакцинація від COVID-19, але політик скасувала запис на прийом.

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Як повідомляє газета Bild, канцлерка не вакцинувалася в перших рядах, як це роблять лідери багатьох країн, а чекала своєї черги. Цієї неділі у неї був запис на вакцинацію препаратом AstraZeneca. Однак політик скасувала візит в електронній системі.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт не захотів давати прямі коментарі, але сказав: "Канцлерка буде вакцинована якомога швидше і проінформує про це громадськість".

Чому саме Меркель не прищепилася, її представники не коментують. Можлива причина скасування – робоча зустріч. Політсили ХДС і ХСС проводили закриті збори.

Нагадаємо, в Німеччині пообіцяли привілеї тим, хто зробив щеплення від коронавірусу і у кого виробився імунітет. Ті, хто отримав щеплення, зможуть без тестів ходити по магазинах або в перукарні.

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