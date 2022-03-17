Миссии ExoMars не будет: ESA отказалось от сотрудничества с Роскосмосом

ЕSА поддержало санкции, введенные в отношении России

Программа МКС будет продолжать работать в штатном режиме. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейское космическое агентство (ESA) из-за вторжения Российской Федерации в Украину отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в миссии с марсоходом ExoMars.

Об этом ESA заявило у себя на сайте.

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Позиция агентства

"Как межправительственная организация, уполномоченная разрабатывать и осуществлять космические программы в полном соответствии с европейскими ценностями, мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научные исследования космоса, ЕSА полностью поддерживает санкции, введенные в отношении России ее государствами-членами", – говорится в заявлении ESA.

Отмечается, что правящий совет ЕSА, собравшись в Париже 16-17 марта, единогласно:

признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 г.;

уполномочил генерального директора ЕSА провести ускоренное промышленное исследование, чтобы лучше определить доступные варианты дальнейших действий для реализации миссии марсохода ExoMars.

В ЕSА заявили, что после решения Роскосмоса вывести свой персонал с европейского космодрома во Французской Гвиане все миссии, запланированные к запуску корабля "Союз", были приостановлены.

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"В основном это касается четырех институциональных миссий, для которых ЕSА является организацией по закупке услуг запуска (Galileo M10, Galileo M11, Euclid и EarthCare), и одного дополнительного институционального запуска", – заявили в агентстве.

При этом программа Международной космической станции будет продолжать работать в штатном режиме. Ее основная цель – продолжение безопасной эксплуатации МКС, в том числе обеспечение безопасности экипажа.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в РФ ботокса и филлеров.

Также компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

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