На судне с украинскими моряками в Испании нашли тонны гашиша

Украинцы говорят, что не знали предназначение груза – наркотики им перекинули с другого судна посреди океана

Спецслужбы Испании задержали троих украинских моряков – их обвиняют в наркотрафике. Как утверждают сами украинцы, они не знали, какой именно груз перевозят.

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Об этом 15 апреля сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта Украины.

Задержание произошло еще 27 марта в 170 милях от Канарских островов – в ходе спецоперации по борьбе с наркотрафиком на рыболовном судне Albatros Guard VSL, на котором находились граждане Украины, обнаружили 18 тонн гашиша.

Фото: facebook.com/MTWTU

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7 апреля моряки вышли на связь с родственниками и сообщили, что незадолго до ареста к их судну в море подошло другое, с которого перебросили на борт мешки с неизвестным грузом. Судовладелец Albatros Guard VSL приказал принять груз и доставить его в порт.

"По словам моряков, о характере груза команде известно не было", – утверждают в профсоюзе.

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Однако испанские спецслужбы уже давно подозревали, что это судно используют для перевозки наркотиков, и четыре месяца готовили операцию по его аресту.

Фото: facebook.com/MTWTU

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На сегодняшний день украинцы дожидаются суда в пенитенциарном центре "Сальто де Негро" в городе Лас-Пальмас.

Стоит отметить, что за последние несколько лет подобная история случается с украинскими моряками уже не впервые – в 2019 году на торговом судне ELG обнаружили 10 тонн гашиша.

Однако в январе в Украину вернулись четверо украинскихчленов экипажа танкера Captain Khayyam, которые провели в ливийской тюрьме больше четырех лет.

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