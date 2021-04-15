На судні з українськими моряками в Іспанії знайшли тонни гашишу

Спецслужби Іспанії затримали трьох українських моряків – їх звинувачують в наркотрафіку. Як стверджують самі українці, вони не знали, який саме вантаж перевозять.
Про це 15 квітня повідомили в Профспілці працівників морського транспорту України.
Затримання відбулося ще 27 березня в 170 милях від Канарських островів – під час спецоперації по боротьбі з наркотрафіком на риболовецькому судні Albatros Guard VSL, на якому знаходилися громадяни України, виявили 18 тонн гашишу.
Фото: facebook.com/MTWTU
7 квітня моряки вийшли на зв'язок з родичами і повідомили, що незадовго до арешту до їхнього судна в морі підійшло інше, з якого перекинули на борт мішки з невідомим вантажем. Судновласник Albatros Guard VSL наказав прийняти вантаж і доставити його в порт.
"За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", – стверджують у профспілці.
Однак іспанські спецслужби вже давно підозрювали, що це судно використовують для перевезення наркотиків, і чотири місяці готували операцію з його арешту.
Фото: facebook.com/MTWTU
На сьогодні день українці чекають суду в пенітенціарному центрі "Сальто де Негро" в місті Лас-Пальмас.
Варто зазначити, що за останні кілька років подібна історія трапляється з українськими моряками вже не вперше – в 2019 році на торговому судні ELG виявили 10 тонн гашишу.
Однак в січні в Україні повернулися четверо українських членів екіпажу танкера Captain Khayyam, які провели в лівійській в'язниці понад чотири роки.
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