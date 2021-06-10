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Начнут пускать с 11 июня. Первая страна ЕС признала украинское COVID-свидетельство

10 июня 2021 17:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Венгрия открывает границы для украинцев со свидетельствами о полной вакцинации

Украинцев будут пускать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Украинцев будут пускать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации. Границы для украинцев откроются с 11 июня.

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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", - написал Кулеба.

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа. По его словам, ЕС значительно расширил требования к COVID-сертификату.

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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