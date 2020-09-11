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Германия может заморозить "Северный поток – 2" из-за отравления Навального

11 сентября, 09:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чтобы избежать санкций Москва должна принять участие в расследовании

Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает ZDF.

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"Мы вынесем на повестку все варианты (реакции Берлина на отравление Навального) и в подходящее время примем решение... Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока – 2") не было принято", – сказал Маас.

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Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, чтопозиция Берлина относительно "Северного потока – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

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А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

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Тем временем в Кремле отказываются начать расследование отравления Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия Алексей Навальный Северный поток 2 Хайко Маас
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