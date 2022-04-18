Немецкие врачи готовы лечить раненых украинцев

Главное условие – обеспечить безопасность иностранных медиков

Иностранные партнеры окажут украинцам помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 1,1 тыс. немецких врачей зарегистрировались на онлайн-портале Федеральной медицинской ассоциации для отправки в Украину и в близлежащие страны, чтобы оказывать помощь больным и раненым.

Об этом сообщил президент Федеральной медицинской ассоциации Германии Клаус Райнхардт немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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"Цифры показывают, насколько велика солидарность врачей с народом Украины. Ведь работа там может быть опасной для жизни", — заявил Райнхардт.

По его словам, ассоциация уже ведет переговоры с министерством иностранных дел, Минздравом и посольствами Украины, а также соседних государств о наиболее оптимальном размещении медиков. При этом президент ассоциации подчеркнул, что для врачей должна быть гарантирована безопасность.

Райнхардт добавил, что если появится необходимость международных гуманитарных миссий, то ассоциация сможет найти необходимое количество медицинских работников. По его словам, запросов от соседних стран на это пока не поступало.

Напомним, что медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с докторами, которые можно провести онлайн по видеосвязи.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.