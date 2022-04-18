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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Немецкие врачи готовы лечить раненых украинцев

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 апреля, 08:58
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Главное условие – обеспечить безопасность иностранных медиков
Иностранные партнеры окажут украинцам помощь
Иностранные партнеры окажут украинцам помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 1,1 тыс. немецких врачей зарегистрировались на онлайн-портале Федеральной медицинской ассоциации для отправки в Украину и в близлежащие страны, чтобы оказывать помощь больным и раненым.

Об этом сообщил президент Федеральной медицинской ассоциации Германии Клаус Райнхардт немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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"Цифры показывают, насколько велика солидарность врачей с народом Украины. Ведь работа там может быть опасной для жизни", — заявил Райнхардт.

По его словам, ассоциация уже ведет переговоры с министерством иностранных дел, Минздравом и посольствами Украины, а также соседних государств о наиболее оптимальном размещении медиков. При этом президент ассоциации подчеркнул, что для врачей должна быть гарантирована безопасность.

Райнхардт добавил, что если появится необходимость международных гуманитарных миссий, то ассоциация сможет найти необходимое количество медицинских работников. По его словам, запросов от соседних стран на это пока не поступало.

Напомним, что медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с докторами, которые можно провести онлайн по видеосвязи.

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Записаться на прием можно ко всем специалистам как государственных, так и коммерческих клиник. Онлайн-приемы бесплатны!.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
Слава Україні!

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