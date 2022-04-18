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Німецькі лікарі готові лікувати поранених українців

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 квітня, 08:58
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Лікарі готові надавати допомогу хворим та пораненим внаслідок війни українцям
Іноземні партнери нададуть українцям допомогу
Іноземні партнери нададуть українцям допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 1,1 тис. німецьких лікарів зареєструвалися на онлайн-порталі Федеральної медичної асоціації для відправки в Україну та прилеглі країни, щоб надавати допомогу хворим та пораненим.

Про це повідомив президент Федеральної медичної асоціації Німеччини Клаус Райнхардт німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Німеччина.

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"Цифри показують, наскільки велика солідарність лікарів із народом України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", – заявив Райнхардт.

За його словами, асоціація вже веде переговори з міністерством закордонних справ, МОЗ та посольствами України, а також сусідніх держав про найбільш оптимальне розміщення медиків. При цьому президент асоціації наголосив, що для лікарів має бути гарантована безпека.

Райнхардт додав, що якщо з'явиться необхідність міжнародних гуманітарних місій, асоціація зможе знайти необхідну кількість медичних працівників. За його словами, запитів від сусідніх країн на це поки що не надходило.

Нагадаємо, що медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями, які можна провести онлайн з відеозв'язку.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж у окупантів.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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