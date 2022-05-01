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Новости из другой реальности: Греция ослабила ограничения для невакцинированных

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 16:57
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Большая часть населения страны иммунизирована
Разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям в Греции будет практически отменено.
Разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям в Греции будет практически отменено. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

После двух лет пандемии и беспрецедентных ограничительных мер Греция "возвращается к нормальной жизни".

Об этом пишет Ekathimerini.

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Что происходит

Как отмечает издание, разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям будет практически отменено. Для посещения магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров и т.д. теперь не потребуются справки о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.

Единственное исключение – это 1 экспресс-тест в неделю (вместо 2-х в неделю) для непривитых работников и ношение масок в помещении еще как минимум месяц.

"Сейчас условия благоприятствуют отмене мер. Большая часть населения иммунизирована", – сказал профессор патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

Однако он также отметил и важность индивидуальной ответственности.

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Напомним, в связи с военными действиями украинцы практически забыли о ковиде. Доктор Комаровский объяснил, как проявился "эффект магнезии" в случае с этим заболеванием и кто может выписать лекарства от постковидной депрессии.

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