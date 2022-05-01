Новости из другой реальности: Греция ослабила ограничения для невакцинированных

После двух лет пандемии и беспрецедентных ограничительных мер Греция "возвращается к нормальной жизни".
Об этом пишет Ekathimerini.
Что происходит
Как отмечает издание, разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям будет практически отменено. Для посещения магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров и т.д. теперь не потребуются справки о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.
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Единственное исключение – это 1 экспресс-тест в неделю (вместо 2-х в неделю) для непривитых работников и ношение масок в помещении еще как минимум месяц.
"Сейчас условия благоприятствуют отмене мер. Большая часть населения иммунизирована", – сказал профессор патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.
Однако он также отметил и важность индивидуальной ответственности.
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