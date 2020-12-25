Новый штамм коронавируса: Британия усиливает карантинные ограничения

В Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

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Об этом заявило британское правительство, передает Reuters.

Только за последние сутки в Великобритании зафиксировали почти 40 тысяч новых случаев коронавируса. Мутировавший вариант COVID-19 может быть на 70% более распространенным, чем исходный, поэтому он приводит к резкому увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций.

С 26 декабря во многих других частях южной Англии также будут действовать усиленные карантинные ограничения.

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К слову, по состоянию на 24 декабря, в Великобритании зафиксировали 2,15 миллионов случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 69 051 человек. За последние сутки скончались 744 человека – наибольший показатель с апреля.

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Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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