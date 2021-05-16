Нужна будет повторная вакцинация. Эксперты из Германии дали неутешительный прогноз

Из-за мутаций вакцинацию от коронавируса нужно будет проводить повторно. Фото: REUTERS/Borja Suarez

В Германии эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) считают высокой вероятность того, что жителям страны придется сделать повторную прививку от коронавируса самое позднее в 2022 году.

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Об этом заявил председатель комиссии Томас Мертенс, передает DW.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку", – сказал он.

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В свою очередь эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах заявил, что некоторым жителям ФРГ придется проходить повторную вакцинацию уже осенью. На такой шаг придется пойти, если в стране начнут распространяться варианты коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны.

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Ранее сообщалось, что в Германии за день вакцинировали больше миллиона человек.

Видео: Сегодня

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