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Потрібна буде повторна вакцинація. Експерти з Німеччини дали невтішний прогноз

16 травня, 10:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Через мутації коронавірусу дія вакцини може ослабнути і будуть потрібні додаткові щеплення

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Фото: REUTERS/Borja Suarez

У Німеччині експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) вважають високою ймовірність того, що жителям країни доведеться зробити повторне щеплення від коронавірусу найпізніше у 2022 році.

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Про це заявив голова комісії Томас Мертенс, передає DW.

"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Треба бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", – сказав він.

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Своєю чергою експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишній епідеміолог Карл Лаутербах заявив, що деяким жителям ФРН доведеться проходити повторну вакцинацію вже восени. На такий крок доведеться піти, якщо в країні почнуть поширюватися варіанти коронавіусу, проти яких наявні вакцини будуть малоефективними.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині за день вакцинували більше мільйона людей.

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