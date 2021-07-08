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Объявлена тревога. Самолеты РФ сорвали встречу Науседы с премьером Испании (видео)

8 июля 2021 15:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Испанские истребители срочно взлетели с литовской авиабазы на перехват российских нарушителей

Санчес (слева) и Науседа в замешательстве из-за тревоги. Коллаж "Сегодня"

Санчес (слева) и Науседа в замешательстве из-за тревоги. Коллаж "Сегодня"

На авиабазе в Литве пресс-конференцию президента этой страны Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса прервала боевая тревога – истребители вылетели на перехват российских самолетов. Об этом говорится в Facebook литовского лидера.

Науседа и Санчес выступали перед СМИ и неожиданно военные начали бегать возле самолета, что привело в замешательство главу государства и испанского премьера.

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Оказалось, что поступило сообщение о полете неизвестного самолета из Калининградского района России над Балтийским морем – без плана полета и без отличительных знаков самолеты не общались с литовскими диспетчерами. Испанские истребители, выполняющие авиационную миссию НАТО, поднялись в небо с литовской авиабазы.

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"Мы и не планировали проверять, как работает миссия НАТО в Прибалтике. Неожиданно получив сообщение о нарушении воздушного пространства Литвы, испанские летчики за считанные минуты подняли истребители", – сказал Науседа.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Науседа сделал заявление по России и Крыму, отметив, что никакого диалога с Путиным не будет, пока он не угомонит свой агрессивные аппетиты.

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