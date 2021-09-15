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Один за всех и все за одного. Петух и коза спасли курицу от нападения ястреба (видео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
15 сентября, 23:58
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Время атаки продолжалось 17 секунд. Ястреб в попытке украсить курицу, разбросал ее перья по всему загону
На ферме в голландской провинции Гелдерланд петух и коза спасли курицу от нападения ястреба. Коллаж: "Сегодня"
На ферме в голландской провинции Гелдерланд петух и коза спасли курицу от нападения ястреба. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Facebook

Коза и петух спасли курицу от нападения ястреба – этот инцидент произошел на ферме в провинции Гелдерланд, Голландия.

Время атаки продолжалось 17 секунд. Ястреб в попытке украсить курицу, разбросал ее перья по всему загону. Преступлению помешал петух и коза.

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Двум храбрым животным все-таки удалось оттолкнуть ястреба от беззащитной птицы и заставить его улететь.

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Козел Хеннес IX, живой талисман клуба "Кельн"
Козел Хеннес IX, живой талисман клуба "Кельн"

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