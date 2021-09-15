Один за всіх і всі за одного. Півень і коза врятували курку від нападу яструба (відео)

Коза і півень врятували курку від нападу яструба – цей інцидент стався на фермі в провінції Гелдерланд, Голландія.
Час нападу тривав 17 секунд. Яструб в спробі прикрасити курку, розкидав її пір'я по всьому загону. Злочину завадив півень і коза.
- 10 (@ buch10_04) September 15, 2021
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Двом хоробрим тваринам все-таки вдалося відштовхнути яструба від беззахисної птиці і змусити його полетіти.
Фанат на карантині. На матчах футбольної команди не зможе бути присутнім козел
Раніше ми повідомляли про те, що живий талісман клубу "Кельн", козел Хеннес IX, не зможе бути присутнім на домашніх матчах команди. Згідно з протоколом Бундесліги про здоров'я, тварини не будуть допущені на стадіони після відновлення чемпіонату Німеччини.
Раніше ми писали:
У Франції півень виграв в суді тисячу євро.
Нагадаємо, що великий козел посеред вулиці бив перехожих і напав на поліцейського.
Також нагадаємо, що півень рятує життя горилі Тоні – хороші новини з Київського зоопарку.