"Он просто его стырил". На немецком телевидении троллят Путина за Крым

На немецком телевидении высмеивают вранье российских властей о "присоединении" Крыма. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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По наблюдениям дипломата, уже два раза за последнее время в популярном шоу говорили о нечестном поведении российского президента Владимира Путина.

"Путин не "присоединил" Крым, он просто его стырил", - цитирует ведущего немецкой передачи Мельник.

"Второй раз за две недели российская преступная оккупация Крыма стала топ-темой популярного комеди-шоу на немецком телевидении – heute show (5,7 млн зрителей)", – добавил дипломат.

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Напомним, ранее Россия поругалась с Германией из-за Russia Today. Немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств "Russia Today Германия" и Ruptly. Доступ к финансовым операциям будет прекращен 31 мая. На это в Москве возмутились и пообещали отомстить через немецких журналистов, которые работают в России.

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