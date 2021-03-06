"Він просто його поцупив". На німецькому телебаченні тролять Путіна за Крим

На німецькому телебаченні висміюють брехню російської влади про "приєднання" Криму. Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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За спостереженнями дипломата, вже два рази за останній час в популярному шоу говорили про нечесну поведінку російського президента Володимира Путіна.

"Путін не "приєднав" Крим, він просто його стиряв", – цитує ведучого німецької передачі Мельник.

"Другий раз за два тижні російська злочинна окупація Криму стала топ-темою популярного комеді-шоу на німецькому телебаченні – heute show (5,7 млн глядачів)" , – додав дипломат.

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Нагадаємо, раніше Росія посварилася з Німеччиною через Russia Today. Німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків інформаційних агентств "Russia Today Німеччина" і Ruptly. Доступ до фінансових операцій буде припинено 31 травня. На це в Москві обурилися і пообіцяли помститися через німецьких журналістів, які працюють в Росії.

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