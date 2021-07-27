От COVID-19 в основном умирают не полностью вакцинированные: новые данные смертности в Италии

Средний возраст умерших несмотря на полную вакцинацию – 88 лет, и у них до заражения были серьезные проблемы со здоровьем

В Италии 99% процентов умерших от COVID были не полностью вакцинированы / коллаж "Сегодня"

Почти 99 процентов людей, умерших от COVID-19 в Италии с февраля нынешнего года, не были полностью вакцинированы.

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Об этом во вторник заявили в итальянском Национальном институте здравоохранения (ISS), передает CNA.

Кроме того, согласно обнародованному исследованию, органа общественного здравоохранения Италии, средний возраст тех, кто умер от коронавируса, несмотря на полную вакцинацию – 88,6 лет и до заражения вирусом у них были серьезные проблемы со здоровьем.

Массовая кампания вакцинации от COVID-19 в Италии началась с начала нынешнего года, людей прививали вакцинами компаний Pfizer и Moderna.

Согласно отчету ISS, с 1 февраля по 21 июля было зарегистрировано 423 случая смерти от COVID среди полностью вакцинированных людей, или 1,2% от общего числа умерших от коронавируса в стране.

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На сегодняшний день в Италии полностью вакцинированы от COVID-19 почти 57% граждан старше 12 лет.

Причем значительный рост количества желающих вакцинироваться был зафиксирован на прошлой неделе, когда власти Италии объявили, что подтверждение вакцинации или иммунитета к COVID-19 в ближайшее время станет обязательным для посещения мероприятий и многих общественных мест – таких как тренажерные залы, бассейны, музеи и кинотеатры.

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