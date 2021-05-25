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Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета против COVID-19

25 мая, 13:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам министра здравоохранения Мальты, 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола

Мальта достигла коллективного иммунитета против COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Мальта достигла коллективного иммунитета против COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Мальта стала первой страной Евросоюза, которой удалось сформировать коллективный иммунитет против коронавируса.

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Об этом заявил министр здравоохранения Крис Ферн, передает Reuters.

По его словам, 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола. На сайте ведомства указывается, что первую прививку сделали 302 933 гражданам, а обе – 180 243.

"Одну дозу вакцины вводят каждые пять минут", — отметил министр.

В связи с успешной кампанией по вакцинации с 1 июня в стране отменят ряд карантинных ограничений. В частности, гражданам будет разрешено находится на пляжах без защитных масок.

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Отметим, что со вчерашнего дня спортзалам и бассейнам позволили работать после 17:00, а время работы ресторанов продлили до полуночи.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 1 054 139 человек. Вакцинацию завершили уже 75 787 человек – они получили две дозы.

Кроме того, с 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Какие преимущества даст документ о подтверждении прививки – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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