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Под музыку Морриконе и с речью президента. В Париже простились с Жан-Полем Бельмондо (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
10 сентября, 00:49
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Похороны легендарного актера пройдут в узком семейном кругу в пятницу утром в церкви Сен-Жермен-де Пре
Во Франции прошла церемония прощания с Бельмондо
Во Франции прошла церемония прощания с Бельмондо / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже (Франция) вечером в четверг прошло прощание с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо, который скончался на 89-м году жизни 6 сентября. Под Домом инвалидов, где проходила церемония, собралось множество людей, прощание началось с речи президента Франсуа Макрона.

Об этом в частности сообщает Euronews.

"Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком – так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо – почти такой же как мы, только лучше", – заявил Макрон.

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Эммануэль Макрон произнес речь над гробом актера
Эммануэль Макрон произнес речь над гробом актера / Фото: REUTERS

На церемонию были приглашены члены семьи Бельмондо, политики, деятели спорта и культуры. Также в Дом инвалидов попрощаться с актером смогли попасть тысяча человек с санитарным паспортом. Остальные наблюдали за церемонией на гигантских экранах, установленных во дворе.

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Париж попрощался с Бельмондо
Париж попрощался с Бельмондо / Фото: REUTERS

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Кроме того, ведущие французские телеканалы вели прямую трансляцию.

На церемонии играл военный оркестр
На церемонии играл военный оркестр / Фото: REUTERS

Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал" – ее исполнил военный оркестр.

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Непосредственно похороны в узком семейном кругу состоятся в пятницу утром в церкви Сен-Жермен-де Пре.

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