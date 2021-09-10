Под музыку Морриконе и с речью президента. В Париже простились с Жан-Полем Бельмондо (видео)

В Париже (Франция) вечером в четверг прошло прощание с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо, который скончался на 89-м году жизни 6 сентября. Под Домом инвалидов, где проходила церемония, собралось множество людей, прощание началось с речи президента Франсуа Макрона.
Об этом в частности сообщает Euronews.
"Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком – так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо – почти такой же как мы, только лучше", – заявил Макрон.
На церемонию были приглашены члены семьи Бельмондо, политики, деятели спорта и культуры. Также в Дом инвалидов попрощаться с актером смогли попасть тысяча человек с санитарным паспортом. Остальные наблюдали за церемонией на гигантских экранах, установленных во дворе.
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Кроме того, ведущие французские телеканалы вели прямую трансляцию.
Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал" – ее исполнил военный оркестр.
Непосредственно похороны в узком семейном кругу состоятся в пятницу утром в церкви Сен-Жермен-де Пре.
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