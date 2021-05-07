Погодная аномалия в Германии – страну внезапно засыпало снегом (фото и видео)

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Жители нескольких районов в Германии стали очевидцами непривычной для мая погоды – в последний перед летом месяц запад и восток страны засыпало густым мокрым снегом.
Об этом сообщает BZ Berlin.
В Немецкой метеорологической службе такой погоде удивились – они предсказывали дождь и не были готовы к снегопаду. Впрочем, такую аномалию не связывают с глобальными изменениями климата.
"Причина зимней погоды – холодный горный воздух", – утверждают метеорологи.
В Берлине, где сейчас около 10 градусов тепла, снег моментально растаял. Метель не должна продлиться долго – уже 10 мая жителям немецкой столицы обещают жаркую погоду и 26 градусов тепла.
Однако засыпало снегом не только Берлин, а и Потсдам, Бранденбург, Золинген, Дортмунд и другие города в восточной и западной части страны.
Снегопад в Дортмунде
Ранее немецкие синоптики объявили апрель 2021 одним из самых холодных в истории страны — средняя температура в этом месяце была около 6 градусов. Это на 1,3 градуса ниже среднемесячной в 1961-1990 годах.
Напомним, что украинцам в этот день обещают солнечную погоду, но с дождями.
Кроме того, мы узнали, что говорят в Укргидрометцентре о погоде на весь май.