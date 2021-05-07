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Погодная аномалия в Германии – страну внезапно засыпало снегом (фото и видео)

7 мая, 14:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Берлин, Дортмунт, Бранденбург и другие города оказались укрыты белым снежным покрывалось – но "зимняя сказка" закончилась очень быстро

Фото: twitter.com/hideout

Фото: twitter.com/hideout

Жители нескольких районов в Германии стали очевидцами непривычной для мая погоды – в последний перед летом месяц запад и восток страны засыпало густым мокрым снегом.

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Об этом сообщает BZ Berlin.

В Немецкой метеорологической службе такой погоде удивились – они предсказывали дождь и не были готовы к снегопаду. Впрочем, такую аномалию не связывают с глобальными изменениями климата.

"Причина зимней погоды – холодный горный воздух", – утверждают метеорологи.

В Берлине, где сейчас около 10 градусов тепла, снег моментально растаял. Метель не должна продлиться долго – уже 10 мая жителям немецкой столицы обещают жаркую погоду и 26 градусов тепла.

Снегопад в Берлине
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Однако засыпало снегом не только Берлин, а и Потсдам, Бранденбург, Золинген, Дортмунд и другие города в восточной и западной части страны.

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Снегопад в Потсдаме
Снегопад в Бранденбурге
Снегопад в Золингене

Снегопад в Дортмунде

Снегопад в Дортмунде

Ранее немецкие синоптики объявили апрель 2021 одним из самых холодных в истории страны — средняя температура в этом месяце была около 6 градусов. Это на 1,3 градуса ниже среднемесячной в 1961-1990 годах.

Напомним, что украинцам в этот день обещают солнечную погоду, но с дождями.

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Кроме того, мы узнали, что говорят в Укргидрометцентре о погоде на весь май.

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