Погодна аномалія в Німеччині – країну раптово засипало снігом (фото і відео)

Берлін, Дортмунт, Бранденбург і інші міста опинилися вкриті білим сніжним покривалом – але "зимова казка" закінчилася дуже швидко

Фото: twitter.com/hideout

Мешканці кількох районів в Німеччині стали очевидцями незвичної для травня погода – в останній перед літом місяць захід і схід країни засипало густим мокрим снігом.

Реклама

Про це повідомляє BZ Berlin.

У Німецькій метеорологічній службі такій погоді здивувалися – вони прогнозували дощ і не були готові до снігопаду. Втім, таку аномалію не пов'язують з глобальними змінами клімату.

"Причина зимової погоди – холодне гірське повітря", – стверджують метеорологи.

У Берліні, де зараз близько 10 градусів тепла, сніг моментально розтанув. Заметіль не триватиме довго – вже 10 травня жителям німецької столиці обіцяють спекотну погоду і 26 градусів тепла.

Снігопад в Берліні

Реклама

Однак засипало снігом не лише Берлін, а й Потсдам, Бранденбург, Золінген, Дортмунд і інші міста в східній і західній частині країни.

Снігопад в Потсдамі

Снігопад в Бранденбурзі

Снігопад в Золінгені

Снігопад в Дортмунді

Раніше німецькі синоптики оголосили квітень 2021 одним з найхолодніших в історії країни – середня температура цього місяця була близько 6 градусів. Це на 1,3 градуса нижче за середньомісячну в 1961-1990 роках.

Нагадаємо, що українцям цього самого дня обіцяють сонячну погоду, але з дощами.

Реклама

Крім того, ми дізналися, що говорять в Укргідрометцентрі про погоду на весь травень.