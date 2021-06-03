Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу

Польша готова принять у себя переговоры о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, если переговорную площадку перенесут из Беларуси, о чем ранее говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Об этом в интервью Главком заявил польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.
"Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", – сказал Цихоцкий.
Чрезвычайный и полномочный посол допускает, что для этого ЕС даже может разово отменить санкции, запрещающие въезжать главарям боевиков ОРДЛО.
При этом сам дипломат утверждает, что не слышал о реальных планах перенести переговорную площадку из Минска в Варшаву.
Но Цихоцкий считает, что переговоры не должны проходить там, где "в соседнем квартале пытают людей".
Напомним, что из-за пророссийских настроений Беларуси Украина больше не собирается участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске и намерена искать другое место для встреч.
О переносе переговоров еще с прошлого года говорит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, аргументируя это репрессиями режима Александра Лукашенко в отношении участников антиправительственных протестов и оппозиции.
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