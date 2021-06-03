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Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу

3 июня, 16:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Польский посол уверяет в готовности своей страны стать новой переговорной площадкой по Донбассу вместо Минска

Польша готова принять у себя переговоры о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, если переговорную площадку перенесут из Беларуси, о чем ранее говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Об этом в интервью Главком заявил польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

"Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", – сказал Цихоцкий.

Чрезвычайный и полномочный посол допускает, что для этого ЕС даже может разово отменить санкции, запрещающие въезжать главарям боевиков ОРДЛО.

При этом сам дипломат утверждает, что не слышал о реальных планах перенести переговорную площадку из Минска в Варшаву.

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Но Цихоцкий считает, что переговоры не должны проходить там, где "в соседнем квартале пытают людей".

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Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, что из-за пророссийских настроений Беларуси Украина больше не собирается участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске и намерена искать другое место для встреч.

О переносе переговоров еще с прошлого года говорит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, аргументируя это репрессиями режима Александра Лукашенко в отношении участников антиправительственных протестов и оппозиции.

Больше о последнем конфликте Украины и Беларуси смотрите в видеосюжете:

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