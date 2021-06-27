Польша и Израиль поссорились из-за Холокоста: что произошло

Польша и Израиль конфликтуют из-за законопроекта, принятого польским Сенатом / коллаж "Сегодня"

В Польше ожидает одобрения Сеймом законопроект об административных спорах, согласно которому, в частности, невозможно будет оспорить в суде решения по истечении 30 лет после их принятия. Этот пункт вызвал "глубокое разочарование" у властей Израиля, страны даже вызвали в свои МИД диппредставителей друг друга.

Реклама

Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, документ 24 июня одобрила верхняя палата польского парламента – Сенат, и теперь его судьба в руках депутатов нижней палаты – Сейма.

В воскресенье, 27 июня, Министерство иностранных дел в Иерусалиме вызвало по этому вопросу польского посла, в ответ МИД Польши ждет у себя уполномоченного посольства Израиля 28 июня.

Почему возмутился Израиль

Израиль считает, что польский законопроект негативно повлияет на судьбу большинства запросов на возмещение собственности, утраченной во время Холокоста, от уцелевших людей или их родственников.

Реклама

Глава МИД Израиля Яир Лапид считает законопроект "неморальным и серьезно вредящим отношениям двух стран".

Раскритиковала законопроект и Всемирная еврейская организация по реституции, там считают, что он сделает невозможным возврат или возмещение имущества, которое еврейские и нееврейские правообладатели потеряли во время Холокоста и в коммунистическую эпоху.

Что говорят в Польше

В Польше тем временем удивлены претензиями израильтян и считают, что там плохо ознакомились с документом.

Так, польский посол в Израиле Марек Магировский заявил в комментарии израильским СМИ, что у него сложилось впечатление, что в Израиле "никто не читал закон".

Напомним, на прошлой неделе власти Польши заявили, что у них есть доказательства причастности спецслужб России к недавней кибератаке на тысячи электронных ящиков и учетных записей в социальных сетях политиков, общественных деятелей и других поляков.

Реклама

Мы также писали, что парламент Израиля положил конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху, утвердив новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет.