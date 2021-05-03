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Польша официально поддержала вступление Украины в Евросоюз

3 мая, 20:02

Виталий Семченко Виталий Семченко

Позицию Дуды также поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, он "верит в будущее Украины как члена ЕС"

Президент Польши Анджей Дуда поддержал будущее вступление Украины в Европейский Союз.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации в отношении европейской перспективы для Украины – принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", – сказал политик.

Он также подчеркнул, что "Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов, поскольку расширение всегда делало ЕС более динамичным".

Позицию Дуды также поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, он "верит в будущее Украины как члена ЕС".

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"Нас надо видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера. Украина – мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, польский президент в августе посетит Украину для участия в саммите "Крымская платформа".

Также мы писали, что на будущем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.

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