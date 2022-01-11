"Получите по яй*ам": в Польше жестко ответили Лаврову и назвали Россию насильником

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова в отношении НАТО.
Об этом он написал в Twitter.
"Поймите, российское посольство, раз и навсегда, на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яй*ам", – предупредил Сикорский.
Далее по теме
Отметим, что Сикорский прокомментировал пост посольства России в Великобритании, изложившее мнение главы МИД России. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил убеждение, что Североатлантический альянс (НАТО) является "геополитическим проектом, направленным на захват территорий".
Переговоры Россия-США-НАТО-ОБСЕ
- Началось все с того, что Россия стянула к границам Украины огромные силы. На Западе и в Украине уверены, что агрессор планирует полномасштабное нападение, хотя в самой РФ опровергают это. Однако уже в декабре Россия выдвинула ультиматум Западу. В частности, РФ опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
- Кроме того, Украина "вооружила" НАТО перед встречей с РФ.