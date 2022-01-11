"Отримаєте по яй*ях": у Польщі жорстко відповіли Лаврову і назвали Росію ґвалтівником

Ексголова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на думку голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.
Про це він написав у Twitter.
"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яй*ях", – попередив Сікорський.
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Зазначимо, що Сікорський прокоментував публікацію посольства Росії у Великій Британії, яка виклала думку голови МЗС Росії. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив переконання, що Північноатлантичний альянс (НАТО) є "геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій".
Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ
- Почалося все з того, що Росія стягнула до кордонів України величезні сили. На Заході та в Україні впевнені, що агресор планує повномасштабний напад, хоча у самій РФ спростовують це. Проте вже у грудні Росія висунула ультиматум Заходу. Зокрема, РФ опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
- Крім того, Україна "озброїла" НАТО перед зустріччю з РФ.