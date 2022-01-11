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"Отримаєте по яй*ях": у Польщі жорстко відповіли Лаврову і назвали Росію ґвалтівником

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 12:59
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Ексголова МЗС Польщі різко прокоментував слова голови МЗС РФ
Радослав Сікорський (ліворуч) та Сергій Лавров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Радослав Сікорський (ліворуч) та Сергій Лавров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексголова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на думку голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.

Про це він написав у Twitter.

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"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яй*ях", – попередив Сікорський.

Зазначимо, що Сікорський прокоментував публікацію посольства Росії у Великій Британії, яка виклала думку голови МЗС Росії. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив переконання, що Північноатлантичний альянс (НАТО) є "геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій".

Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ

  • Почалося все з того, що Росія стягнула до кордонів України величезні сили. На Заході та в Україні впевнені, що агресор планує повномасштабний напад, хоча у самій РФ спростовують це. Проте вже у грудні Росія висунула ультиматум Заходу. Зокрема, РФ опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
  • Крім того, Україна "озброїла" НАТО перед зустріччю з РФ.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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