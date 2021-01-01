Португалия стала председателем Совета ЕС

С пятницы, 1 января, Португалия начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Оно пройдет под лозунгом: "Время действовать: за справедливое, зеленое и цифровое восстановление".
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Это – честь и огромная ответственность для Португалии, взять эстафету от Германии и канцлера Ангелы Меркель", - написал в Twitter глава правительства Португалии, социалист Антониу Кошта.
Отметим, что главной задачей Португалии станет распоряжение 750 млрд евро, которые ЕС выделил для преодоления кризиса, который возник из-за коронавируса.
Ключевые приоритеты Португалии:
- содействие укреплению доверия в рамках европейской социальной модели;
- подтверждение роли ЕС в мире;
- содействие устойчивому экономическому восстановлению;
- укрепление европейской устойчивости;
- ускорение справедливого и всестороннего цифрового перехода.
Португалия уже в четвертый раз будет председательствовать в Совете ЕС. Председательство происходит на ротационной основе – каждые полгода одно из 27 государств Европейского Союза передает эту эстафету преемнице.
Ранее мы сообщали, что Европу, закрывают на локдаун. Особенно из-за появления так называемого британского штамма. Во время нового локдауна европейцы смогут купить только продукты и лекарства, а возмущенные предприниматели, которые теряют деньги, выходят на акции протеста.
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