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Португалия стала председателем Совета ЕС

1 января, 13:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

Одной из задач станет преодоление кризиса, который возник из-за коронавируса

С пятницы, 1 января, Португалия начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Оно пройдет под лозунгом: "Время действовать: за справедливое, зеленое и цифровое восстановление".

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это – честь и огромная ответственность для Португалии, взять эстафету от Германии и канцлера Ангелы Меркель", - написал в Twitter глава правительства Португалии, социалист Антониу Кошта.

Отметим, что главной задачей Португалии станет распоряжение 750 млрд евро, которые ЕС выделил для преодоления кризиса, который возник из-за коронавируса.

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Ключевые приоритеты Португалии:

  • содействие укреплению доверия в рамках европейской социальной модели;
  • подтверждение роли ЕС в мире;
  • содействие устойчивому экономическому восстановлению;
  • укрепление европейской устойчивости;
  • ускорение справедливого и всестороннего цифрового перехода.
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Португалия уже в четвертый раз будет председательствовать в Совете ЕС. Председательство происходит на ротационной основе – каждые полгода одно из 27 государств Европейского Союза передает эту эстафету преемнице.

Ранее мы сообщали, что Европу, закрывают на локдаун. Особенно из-за появления так называемого британского штамма. Во время нового локдауна европейцы смогут купить только продукты и лекарства, а возмущенные предприниматели, которые теряют деньги, выходят на акции протеста.

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Португалия ЕС Совет Европы
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