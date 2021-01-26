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Премьер-министром Эстонии впервые стала женщина: кто такая Кая Каллас

26 января, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Среди приоритетов нового премьера урегулирование кризиса из-за COVID-19

В Естонии глава правоцентристской "Партии реформ" Кая Каллас стала первой в истории страны женщиной – премьер-министром. В понедельник, 26 января, парламент дал ей мандат на формирование правительства.

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Об этом сообщает ERR.

Перед этим парламент утвердил новое коалиционное правительство "Партии реформ" и левой Центристской партии.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку в начале января из-за коррупционного скандала.

В своем выступлении Каллас перечислила наиболее важные направления работы нового правительства

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"Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой", – заявила новый премьер.

Первоочередной задачей правительства, по ее словам, сейчас является решение кризиса в здравоохранении связаного с пандемией COVID-19.

Несколько фактов о Кае Каллас

  • Кая Каллас – дочь бывшего премьер-министра и екс-комисара Евроcоюза Сиима Калласа, одного из основателей "Партии реформ".
  • Бывший депутат Европарламента.
  • Экс-замглавы делегации комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Украина.
  • В 2018 была избрана председателем "Партии реформ".

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