Премьер-министром Эстонии впервые стала женщина: кто такая Кая Каллас

В Естонии глава правоцентристской "Партии реформ" Кая Каллас стала первой в истории страны женщиной – премьер-министром. В понедельник, 26 января, парламент дал ей мандат на формирование правительства.
Об этом сообщает ERR.
Перед этим парламент утвердил новое коалиционное правительство "Партии реформ" и левой Центристской партии.
Предыдущий кабинет министров ушел в отставку в начале января из-за коррупционного скандала.
В своем выступлении Каллас перечислила наиболее важные направления работы нового правительства
"Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой", – заявила новый премьер.
Первоочередной задачей правительства, по ее словам, сейчас является решение кризиса в здравоохранении связаного с пандемией COVID-19.
Несколько фактов о Кае Каллас
- Кая Каллас – дочь бывшего премьер-министра и екс-комисара Евроcоюза Сиима Калласа, одного из основателей "Партии реформ".
- Бывший депутат Европарламента.
- Экс-замглавы делегации комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Украина.
- В 2018 была избрана председателем "Партии реформ".
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