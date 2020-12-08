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Премьер Румынии ушел в отставку после поражения на парламентских выборах

8 декабря, 01:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Национально-либеральная партия Людовика Орбана заняла второе место

Прозападный премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после того, как его Национально-либеральная партия (PNL) заняла второе место на парламентских выборах, которые прошли на выходных.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Орбан объявил о своей отставке после оглашения результатов подсчета около 95% голосов, согласно которым оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD), которая доминировала в румынской политике после свержения коммунизма, получили около 30%, PNL отстает от нее примерно на 5 процентов.

В телеобращении Орбан заявил, что уходит, зная, что выполнил свой долг. Ранее PSD критиковала его правительство из-за шагов по преодолению пандемии COVID-19.

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Президент страны Клаус Йоханнис уже назначил министра обороны Николае Чуке исполняющим обязанности премьер-министра.

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Явка на парламентских выборах в Румынии составила 31,8% из 18 млн избирателей и стала самой низкой с конца коммунизма, что обусловлено как пандемией, так и общим разочарованием в посткоммунистической политической элите.

Напомним, в Молдове на выборах президента победила прозападный политик, экс-премьер-министр Майя Санду. Она опередила пророссийского президента Игоря Додона более чем на 10%.

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выборы Румыния отставка премьер-министр Людовик Орбан
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