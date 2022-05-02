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Премьер Венгрии Орбан попал на сайт "Миротворец"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 13:06
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Он указан как пособник российских военных преступников
На сайте "Миротворец" отмечается, что Виктор Орбан участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины.
На сайте "Миротворец" отмечается, что Виктор Орбан участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался на сайте "Миротворец".

Как отмечается, он указан как "пособник российских военных преступников".

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"Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором", – говорится на сайте об Орбане.

Кроме этого, упоминается, что премьер-министр Венгрии единственный в ЕС "отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на сайте "Миротворец".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на сайте "Миротворец".

Напомним, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава на данный момент не видит возможности нормального сотрудничества с Будапештом, пока правительство Виктора Орбана не изменит свой подход к восприятию трагических событий в Украине и отношение к России.

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