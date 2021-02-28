Президент Чехии попросил Путина о предоставлении российской вакцины

Чешский президент Милош Земан в письме попросил президента России Владимира Путина о предоставлении Чехии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и тот пообещал ему это.

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Об этом Земан рассказал CNN Prima NEWS.

"Если я должным образом проинформирован, эта просьба будет удовлетворена", – заявил он.

В то же время Земан отметил, что для применения российской вакцины в Чехии она должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (EMA), хотя, по его личному мнению, хватило бы и сертификации чешским регулятором SUKL.

Милош Земан также утверждает, что письмо Путину о вакцине он согласовал с премьер-министром Андреем Бабишем, который ранее заявлял, что применение "Спутника V" можно рассматривать только после его сертификации EMA.

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Напомним, в январе в Чехии приостанавливали процесс вакцинации населения против коронавируса из-за срыва поставок препарата производства Pfizer и BioNTech.

Мы также писали, что Венгрия утвердила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для всеобщего использования, став первым членом Европейского Союза, сделавшим это.

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