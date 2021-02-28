Президент Чехії попросив Путіна про надання російської вакцини

Чеський президент Мілош Земан у листі попросив президента Росії Володимира Путіна про надання Чехії російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", і той пообіцяв йому це.

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Про це Земан розповів CNN Prima NEWS.

"Якщо я належним чином поінформований, це прохання буде задоволене", – заявив він.

Водночас Земан зазначив, що для застосування російської вакцини в Чехії вона повинна бути сертифікована Європейським агентством лікарських засобів (EMA), хоча, на його особисту думку, вистачило б і сертифікації чеським регулятором SUKL.

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Мілош Земан також стверджує, що лист Путіну про вакцину він погодив з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, який раніше заявляв, що застосування "Супутника V" можна розглядати тільки після його сертифікації EMA.

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Нагадаємо, у січні в Чехії призупиняли процес вакцинації населення проти коронавірусу через зрив поставок препарату виробництва Pfizer і BioNTech.

Ми також писали, що Угорщина затвердила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" для загального використання, ставши першим членом Європейського Союзу, який зробив це.

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